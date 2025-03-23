Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla eleştirilerde bulundu. Arıkan, “Kendi eğriliğini pas geçenlerin, deveye boynun “eğri” demesini samimi bulmuyoruz. İktidar, samimiyetine inanmamızı istiyorsa önce iğneyi kendine batırsın. Kendi kamburunu görmeyip başkasına düz yürü diyenleri, önce ayna karşısına geçip samimiyet testi vermeye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte bütün ülkeyi dezenfekte edelim. Rüşvet ve yolsuzlukların kol gezdiği koridorlara güneş girsin istiyorsak önce “tuzdan” başlayalım. Bir şeylerin düzelmesinden umudunu kesmiş insanlara samimiyetimizi göstermek için önce Adalet’in hakkını verelim. Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarıp, herkesin hak arayacağı kapılara dönüştürelim ki yargı sistemi sadece “iktidarın” değil, “herkesin” güvencesi olsun. Millet, derdimizin üzüm yemek olduğuna; bağcıyla işimizin olmadığına inansın istiyorsak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye turpun en büyüğünden yani iktidar kadrolarından başlayalım. Camdan evde oturup da dışarı taş atmayalım. Hırsımızı kinimizi işimize karıştırmayalım. İktidar-Medya-Siyaset-Bürokrasi-Patronlar Kulübü beşgenine “neşteri” hep birlikte vuralım. Bu ülkeye bahar ancak böyle gelir” ifadelerini kullandı.