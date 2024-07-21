Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor

Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Muhammet Emin Dağüstü, aşırı sıcak ve bunaltıcı havaların kişilerde öfkelenmeyi tetiklediğini söyleyerek, “Mevsimlerin insanların ruh sağlığını etkilediği bir gerçek. Sıcaklık sadece öfkelendirmek değil, aynı zamanda bütün psikiyatrik şikayetleri artırıyor” dedi.

Kayseri’de hava sıcaklıkları 39 dereceye kadar yükseldi. Aşırı sıcaklardan kaçmak isteyen vatandaşlar ağaç altında güneşten korunurken, birçok vatandaş da suyla sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olmasının vatandaşların psikiyatrik durumunu da etkilediğini söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Muhammet Emin Dağüstü, sıcak ve bunaltıcı havanın vatandaşlarda siniri artırdığını dile getirdi.

Havanın sıcak olmasının insanlarda öfke problemini ortaya çıkardığıyla ilgili gözlemlerinin olduğunu aktaran Muhammet Emin Dağüstü, “Bunaltıcı derecede sıcak havalarla karşılaşmak, insanları öfkelendiriyor, sinirliliği artırıyor. Bunu gözlemliyoruz. Adana’da yapılan kısa videolarda, Adanalı insanların güneşe ateş ettiği, onları öfkelendirdiğiyle ilgili karşımıza sık sık çıkan şeyler var. Havanın fazla sıcak olmasının insanı öfkelendirdiğiyle ilgili bizim kendi gözlemlerimiz de var. Psikiyatrik çalışmalarda da şunu gösteriyor; özellikle bunaltıcı derecede sıcak olan havalarda bütün psikiyatrik rahatsızlıkların arttığı, sinirlilik ve saldırganlığın arttığı, yaz aylarında buna sıcak öfkesi, sıcak saldırganlığı diye psikiyatride yeni çıkan fenomenler olarak bahsediliyor. Biz havanın etkilediği başka psikiyatrik alanların da olduğunu biliyoruz. Mesela bahar aylarında daha ziyade manik dönemlerin arttığını kış aylarında daha çok depresyonun görüldüğünü yani havanın sıcaklığının, mevsimlerin insanların ruh sağlığını etkilediği bir gerçek. Aslında bu birçoğumuzun gözlemlediği bir durum” şeklinde konuştu.

Anksiyete bozukluğunun eşiğinde olan bireylerin sıcak havalarda birçok farklı davranış sergilediğini belirten Dağüstü, “Havanın sıcaklığının insanları öfkelendirdiğini biliyor olmak başlangıçta herkeste aynı etkiye sebep olmayacağı için kişinin kendisi durumunun biraz daha farkında olup, bu farkındalıkla da gerekirse sıcaklıktan uzak durmak gerekirse öfkeleneceğini bilmek ve sıcaklıktan korunamadığı durumlarda neden öfkelendiğinin biraz bilincinde olmalıdır. Sıcak olduğu için ben her zaman sinirliyim deyip, güneşe ateş etmekle olmuyor. Öfke genelde içerisinde bulunduğumuz diğer kişilere yansıyor. Çevremizdeki insanlar da bundan etkileniyor. Dolayısıyla sıcaklıktan dolayı öfkelendiğimizin farkında olmak, bizi bu konuda sıcaktan bunaldığımız için öfkeli olduğumuz ve bunun çevreye yansımaması içinde elimizden gelen bir şeyler varsa onları yapmalıyız şeklinde bu bilgiyi kullanırsak, işe yarar. Yoksa evet sıcaklık insanı öfkelendiriyor. Hatta sadece öfkelendirmek değil, aynı zamanda bütün psikiyatrik şikayetleri artırıyor. Hatta öyle ki buna fazlaca maruz kalmak, öfkelenmek, saldırganlık anksiyete bozukluğunun belirtilerinden bazıları. Onun haricinde fazlaca sıcağa maruz kalmak, anksiyetenin eşiğinde olan kişilerde ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma, batma onun haricinde huzursuzluk, bunaltı hali, nefes alamama ve kalp çarpıntısı gibi şeylere de sebep olabilir. Sıcaklık arttıkça nabız yükseliyor. Vücut nabzı düşürmek için çalışıyor. Aynı zamanda vücut sıcaklığı artıyor ve terleyerek o sıcaklığı düşürmeye çalışıyor. Bunlarla uğraşırken de vücut ciddi anlamda strese giriyor. Bu strese girme hali tansiyonu yükseltiyor. Kişiyi öfkelendiriyor. Anksiyete bozukluğu belirtilerinin farkında olmak anksiyetenin eşiğinde olan kişilerin hastaneye başvurmasını da sağlıyor. Bu şikayetlerle gelen erkek hasta sayısı da yaz aylarında artıyor. Anksiyete ile ilgili kış aylarında daha çok kadın hastalar konuşuyorken, yaz aylarında biraz daha erkek hastaların geldiğini daha çok görüyoruz. Bunun içerisinde tabi ki kişi ya da cinsiyetle ilgili farklılıklar da yer alıyor. Sıcaklık herkesi aynı düzeyde etkilemiyor” ifadelerini kullandı.