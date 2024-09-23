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Asiye Damla Kasap, milli takıma çağrıldı

Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Millî Takımının kadrosu açıklandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı File Bekçisi Asiye Damla Kasap milli takım kadrosunda yer aldı.

Asiye Damla Kasap, milli takıma çağrıldı
Kayseri GündemEditör

Bosna Hersek’te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası’na katılacak olan U15 Kız Millî Takımının kadrosu açıklandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nün başarılı File Bekçisi Asiye Damla Kasap milli takım kadrosunda yer aldı.

Bosna Hersek’te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası’na katılacak olan U15 Kız Millî Takımının kadrosu, Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından açıklandı. Milli takım kadrosuna Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nün başarılı file bekçisi Asiye Damla Kasap kendisine yer buldu. 26 Eylül 2024 tarihinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak olan milli takım, 1 Ekim 2024 tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Bu tarihte Bosna Hersek’e gidecek ay yıldızlılar, UEFA Gelişim Turnuvası’ndaki ilk maçını 2 Ekim 2024 tarihinde Karadağ ile oynayacak. İkinci sınavında 4 Ekim Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak olan U15 Millî Takımımız, son mücadelesini 7 Ekim Pazartesi günü Bosna Hersek ile yapacak ve ertesi gün yurda dönecek.

İHA
Kayseri Gündem

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