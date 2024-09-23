Canını zor kurtardı, pencereye çıkıp böyle yardım bekledi

Sivas’ta sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir adam pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle dairede yaşayan yaşlı adam kendini pencereye attı. Pencereye çıkan yaşlı adam korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi. Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.