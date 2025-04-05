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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (34) yakalandı.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari saklandığı adreste yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık” ve “Yağma” suçlarından toplam  20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (34) isimli cezaevi firarisi, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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