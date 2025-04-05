20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (34) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık” ve “Yağma” suçlarından toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (34) isimli cezaevi firarisi, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.