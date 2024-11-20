ASKON'dan Kuzey Makedonya'ya işbirliği ziyareti

T.C. Üsküp Büyükelçisi ile Önemli Görüşme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kuzey Makedonya yönetiminde yer alan heyet önce T.C. Üsküp Büyükelçisi Sn. Fatih Ulusoy ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği olanakları detaylı şekilde ele alındı. Ardından heyet, Üsküp Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesi'ndeki fabrikaları yerinde ziyaret ederek bölgenin üretim altyapısını inceledi. Ayrıca ziyaret kapsamında DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi adına yapılan toplantılarda, ticaretin artırılması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İlker BARLI: “Türk iş dünyasının Kuzey Makedonya ile yakın teması artacak"

Limak Kuzey Makedonya Ülke Müdürü Sn. Kurthan Apaydın ile yapılan görüşmede bölgede devam eden projeler değerlendirildi. Ayrıca MATTO (Makedonya-Türkiye Ticaret Odası) yönetimi ve üye firmalarla yapılan toplantılarda iş dünyasını ilgilendiren çeşitli konular ele alındı. DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi Sn. Bilal Sucubaşı ile gerçekleştirilen toplantılarda ise ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi üzerine odaklanıldı.

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, "Kuzey Makedonya’daki temaslarımız, iki ülke arasında ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşıyacak. ASKON olarak hem üyelerimiz hem de Türkiye’nin ticari ilişkilerinin güçlenmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzey Makedonya, Türk iş insanları için önemli fırsatlar barındırıyor. Ticari bağlarımızı daha da geliştirmek için bu tür temasların büyük önemi var." diyerek ziyaretlerin verimli geçtiğini vurguladı. Barlı, “Bölgedeki üretim kapasitesini ve altyapıyı yerinde görmek, iş dünyamız için yeni fırsatlar yaratmak adına çok önemliydi. DEİK ile yaptığımız görüşmeler, somut projelere dönüşecek çalışmaların temelini atmıştır” dedi.

ASKON heyetinin Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdiği bu temaslar, iki ülke iş dünyasına yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

