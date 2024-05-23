ASPİLSAN Enerji ve ORAN İş Birliği Protokolü İmzaladı

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayında” ilgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulları ortadan kaldırma yöntemlerinin ve soğutma metotlarının detaylı analizinin yapılması hedeflenmektedir.

Protokol ile ilgili bilgi veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin şu açıklamalarda bulundu: “Bölgemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Ajansımızın imalat sanayine yönelik sonuç odaklı programı ve oluşturduğumuz bölge planları çerçevesinde paydaşlarımızla pek çok faaliyet düzenlemekteyiz. Bu protokole istinaden gerçekleştireceğimiz çalıştay vasıtasıyla kamu-sanayi iş birliği anlamında çok önemli gördüğümüz bir konuda Aspilsan ile iş birliği yapıyoruz. Bölgemiz için orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim yapmak, savunma sanayine hizmet etmek ve böylelikle imalat sanayinde akıllı uzmanlaşmayı sağlamak hem ekonomik hem de beşeri sermayenin gelişimi açısından büyük değer arz etmektedir.

Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayının bu amaçlar doğrultusunda bir etki oluşturmasını temenni ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

İmzalanan protokol ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ise şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizde olmayan bir teknolojiyi getirerek hem bu alanda bir kabiliyet kazandık hem de ülkemize yeni meslekler getirerek bu alanda istihdam sağladık. Lityum iyon pil üretiminin üzerinden geçen bu iki yılda, pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturarak sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplama misyonuyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Dünyada lityum iyon pil teknolojisinin günümüzde pek çok alanda kullanımında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni lityum iyon piller, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup güvenli bir kullanıma sahiptir. Uzun ömürlü ve bakımı kolay olan lityum iyon piller, hızlı şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Lityum iyon pillerin sağladığı bu avantajlar günümüzde evlerde, iş yerlerinde, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmasına, oyuncaklardan, elektronik cihazlara, bilgisayarlardan kişisel cihazlara ve fabrika ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede yer almasına neden olmaktadır.

"Bölgenin batarya üreticisi" misyonuna tüm yönleriyle hazırlanıyoruz

Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonu bulunmaktadır. ASPİLSAN Enerji olarak biz de bu amaca hizmet ediyoruz. Ülkemizde bu ekosistemin gelişmesi için ASPİLSAN Enerji olarak yalnızca pil üretmiyoruz, aynı zamanda ham madde üreticileriyle, makine üreticileriyle, üniversitelerle ve araştırmacılarla da iş birlikleri için görüşüyoruz. Ham maddeden geri dönüşüm ve geri kazanıma kadar ülkemize nasıl hizmet edebiliriz ve bu zinciri ülkemizde efektif şekilde nasıl tesis ederiz konusunda gönüllü olarak çalışıyoruz.

Ülkemizin bölgesinde bir batarya üreticisi olması için ham maddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz. Ömrü dolmuş bataryalarımızı ikincil kullanım alanlarında değerlendirdikten sonra geri dönüşüm ve geri kazanımla tekrar proseslerde kullanacak bir zincir yönetimini hayata geçirmemiz gerekiyor.

ASPİLSAN Enerji olarak, 43 yıldır ekosistemde öncü bir rol üstleniyor ve sektörün gelişimine yönelik çalışmalarımızla yön veriyoruz. Lityum iyon bataryaların güvenli kullanımı konusunda düzenleyeceğimiz bu çalıştayda, batarya üreticileri, son kullanıcılar ve ilgili kamu paydaşlarının batarya güvenliği hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle batarya sistemlerinin aşırı ısıya maruz kaldıkları ortamları engelleme ve soğutma metotları üzerinde durulacaktır. Bu risklerin en aza indirilebilmesi için tüm yöntemler ve önlemler çalıştayda detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Söz konusu çalıştayda, Türkiye’de bu alanda en güncel çalışmaları yürüten ve batarya yönetim sistemleri, batarya güvenliği ile yangın sistemleri konusunda tecrübeli akademisyenler tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Düzenlenecek olan çalıştay, ülkemizde bu konudaki ilk adım olup lityum iyon bataryaların kullanım süreçlerinin güvenle ilerlemesi adına büyük önem taşımaktadır. ASPİLSAN Enerji’nin ülkemiz adına üstlendiği önemli misyonlardan birini daha oluşturan bu çalıştay, batarya güvenliği konusunda öncü ve kritik bir rol üstlenmektedir.

Projemizin ilerleyen döneminde bu süreci pek çok kamu paydaşıyla birlikte koordine edip farklı platformlarda da takip ediyor olacağız.

ASPİLSAN Enerji ve ORAN Arasında imzalanan “Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı” iş birliği protokolünün ülkemizin batarya ekosistemine önemli katkılar sunacağı inancıyla hayırlı olmasını dilerim. Bu projede desteklerini esirgemen ORAN Kalkınma Ajansı’na da teşekkürlerimi sunarım.”

