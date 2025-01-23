Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde Yenilikçi Adımlar

Müzenin inanç bölümünde, cami görselleriyle zenginleştirilmiş yeni bir düzenleme yapıldı. Ayrıca, Kızıl Köşk'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarına dair yeni bir bölüm oluşturularak, tarihsel keşiflere daha fazla ışık tutulması hedeflendi. Gevher Nesibe Hatun’a dair özel bir bölüm de onun eşsiz aşk hikâyesiyle yeniden yazılarak ziyaretçilere sunulacak.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, müzecilik alanındaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, Koramaz Vadisi Müzesi'nin Mayıs ayında açılacağını ve diğer müzelerde de yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Senem, "Selçuklu Müzesi’nin üç bölümünde teşhir ve tanzimde değişiklik ve yenilikler yaptık" dedi.

Gevher Nesibe Hatun'un medreseye adını veren tarihi bir şahsiyet olarak anlatıldığı özel bölüm hakkında da bilgiler veren Senem, "Gevher Nesibe Hatun’un aşk hikâyesini tekrar kaleme aldık ve türbesinin teşhir ve tanzimini tamamlamak üzere ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Koramaz Vadisi ve Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde yer alan Kızıl Köşk ve Gevher Nesibe Hatun bölümleri, ziyaretçileriyle buluşacak.