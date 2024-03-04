Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları'nda en çok madalyayı Kayseri takımları aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı.

Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları'nda en çok madalyayı Kayseri takımları aldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı.

Geleneksel spor tutkunlarının gözdesi Geleneksek Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisleri’nde Kayseri, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere 9 farklı şehirden katılan 19 sporcu, at üzerinde kılıç ve mızrak kullanarak kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’de ilk kez yapılan müsabaka sonucunda Kayseri Bölgesi sporcuları 3 birincilik ve 2 ikincilik alarak müsabakaların en çok madalya alan takımı oldu.

Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları'nda en çok madalyayı Kayseri takımları aldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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