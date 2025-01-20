AVM girişinde 2 polis ve güvenlik görevlisinin yaralandığı olayda 5 kişi tutuklandı

Kayseri’de Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’ne girmek istedikleri esnada kapı dedektörüne takılan ve bunun üzerine olay yerine çağrılan 2 polis memuru ile bir AVM güvenlik görevlisni yaralayan 9 şahıstan beşi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Şehit Hasan Coşgun Polis Merkezi Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; bir alışveriş merkezinde meydana gelen ‘Görevli Memura Mukavemet-Kasten Yaralama/Tehdit ve Hakaret” konusu ile ilgili olarak; alışveriş merkezine girmek için güvenlik noktasında kapı detektöründen geçerken detektörün sinyal vermesi üzerine durdurulan ve bu sırada yaşanan olay sırasında 2 polis memurunu ve 1 güvenlik görevlisini yaralayan; M.Y. (22), 6 adet suç kaydı bulunan S.Y. (20), 9 adet suç kaydı bulunan U.A. (20), 4 adet suç kaydı bulunan TB. (20), 5 adet suç kaydı bulunan A.Y. (47), 9 adet suç kaydı bulunan S.S.Ç. ve M.A.Y (17), 7 adet suç kaydı bulunan S.S.Ç. ve B.G. (18) ile S.S.Ç., A.Ç., S.S.Ç. ile S.S. (17) isimli şahıslar olmak üzere 9 kişi yakalandı.

U.A isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1 adet bıçak ele geçirildi.

M.Y., S.Y., T.B., ve A.Y. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

4 suça sürüklenen çocuk M.A.Y., B.G., A.Ç. ve S.S. hakkında ise ilgili birimlerce gerekli işlemler yürütüldüğü belirtildi.