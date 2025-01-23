Avrupanın en büyük AVM'si Yöresel Ürünler Pazarına dönüştü

'KUMSMALL AVM ADETA SEMT PAZARINA DÖNDÜ'

Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan Kumsmall koridorları 9 gün boyunca yöresel ürünler pazarı olarak halka hizmet edecek.

Kumsmall AVM'ye canlılık kazandırmak üzere planlanan ve adeta kapalı semt pazarını andıran Kumsmall AVM koridorlarının bu tarz fuarlara mekan olması bir kısım işyeri sahipleri tarafından eleştirilmekte.

Yöresel Ürünler günlerinde çeşitli şehirlerin yöresel lezzetleri tanıtılıyor. Stantta çalışan Gamze İrem Alıcı Yöresel Ürünler Günleri hakkında, "26 Ocak’a kadar Kumsmall AVM’deyiz. Kendi üretimimiz Malatya’dan gelen cevizli sucuğumuz var. Ürünlerimizi 26 Ocağa kadar Kumsmall AVM’de satışa sunuyoruz tüm vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz" dedi.

Kumsmall AVM'de 17-26 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Yöresel Ürünler günü devam ediyor. Yöresel lezzetleri sevenlerin takip ettiği Yöresel Ürünler Günleri çeşitli şehirlerdeki yöresel lezzetlerin bir araya gelmesiyle Kayseri Kumsmall AVM’de devam ediyor.

Stantta çalışan Gamze İrem Alıcı Yöresel Ürünler Günleri'nin hareketli geçtiğini belirterek, "26 Ocak’a kadar Kumsmall AVM’deyiz. Kendi üretimimiz Malatya’dan gelen cevizli sucuğumuz var. Ürünlerimizi 26 Ocağa kadar Kumsmall AVM’de satışa sunuyoruz tüm vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Malatya yöresine özgü gül kurusu çok güze, dut, tropikal meyve ve Malatya’dan kendi üretimimiz olan taze ceviz sucuklarımız var. Bütün ürünlerimiz tazedir ürünleri özenli bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Herkesin damak zevkine uygun ürünleri satıyoruz" diye konuştu.

Standı olan pişmaniyeci Murat Demir ise, “Biz İzmit’ten geldik pişmaniye yapıyoruz. 12 senedir Kayseri’ye pişmaniye yaparak hizmet ediyoruz bu seferde Kumsmall AVM’ye geldik. Burada vatandaşlara taze pişmaniye ikram ediyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Kayseri halkı bizi daha önceden de tanıdığı için talepler yoğun” dedi.