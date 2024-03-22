Avşarlardan 'Kültür Evi'ne tam not

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta ikamet eden Avşarlar ile iftar sofrasında buluştu, ardından Mevlana Mahallesi’nde hizmete giren Avşar Kültür Evi’nde çay içip muhabbet etti.

Düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, Avşar derneklerinden temsilciler ve Avşar büyükleri katıldı.

İftarın ardından yapılan konuşmada MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, kısa süre önce gerçekleştirilen Avşarlar Buluşması’na sağladığı katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da Avşarlar Buluşmasına verdiği desteklerden dolayı Avşarlara teşekkür ederek, “Bu desteğinizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Avşar Kültür Evi hayırlı olsun.” dedi.

“Avşarlarla anlamlı bir birliktelik”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güzel bir birliktelik yaşadıklarını belirterek, “Bu birliktelik Avşar birlikteliği olunca daha bir anlamlı. Cumhuriyetin 100. yılında bu toprakları bize emanet eden bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Kim ne iş yaparsa yapsın 100. yılda hepimizin görevde olması çok anlamlı ve onurlu.” diye konuştu.

“Avşar Kültür Evi Talas’ta bir simgedir”

Başkan Yalçın, bir Avşarlar buluşmasında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Avşar Kültür Evi sözü istediğini hatırlatarak, “Ben de o gün başım üstüne dedim. Seçim zamanı bu evi açıyor havasında değiliz. Biz 5 yıl öncesinden bu çalışmanın gayretinde olduk. Bunu büyüklerimiz biliyor. Hatta bana ‘daha önceki belediye başkanlarından ilk defa samimi gelen Mustafa Yalçın başkan oldu teşekkür ediyoruz’ demişlerdi. Önemli olan o tabelanın konulmuş olmasıydı. Avşar Kültür Evi tabelasının Talas’ta olması bir simgedir. Binanın küçüklüğü büyüklüğü çok önemli değil. Bundan sonra biz üzerimize düşeni biliyoruz. Avşar Kültür Evi tabelasına yakışır bir yer yapmak çalışmalarımız içinde.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Avşar Buluşmasına katılan derneklere Başkan Yalçın tarafından teşekkür plaketi verildi.

Avşarlar, Kültür Evinden memnun

Başkan Yalçın ve beraberindekiler daha sonra Mevlana Mahallesinde bulunan Avşar Kültür Evi’ne geçti. Burada Avşarlar ile çay içip sohbet eden Başkan Yalçın’a AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da eşlik etti.

“Bütünleştirici bir unsur”

Böyle bir merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Hacı Ayvaz, “Burayı bizi bütünleştirici bir unsur olarak görüyoruz. Bugüne kadar farkında değildik ya da rehavetteydik. Güzel bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Sadık Kağan ise, mutlu olduklarını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Çok büyük bir hizmet”

Mesut Ekinci isimli vatandaş da, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok büyük bir hizmet. Damgamız var. Bir kültür evimiz var. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“Mustafa Başkan sözünü hep yerine getirir”

Bir başka Avşar vatandaş Ahmet Yılmaz ise, “Geldim gördüm çok hoşuma gitti. Güzel bir yer olmuş. İnsanlarımızın çayını içip, kitap ve gazetelerini okuyacağı çok güzel bir yer. Bu ilk adımımız oldu. Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi verdiği sözü her zaman yerine getirir.” şeklinde konuştu.