Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Kayseri'de ay çiçeklerinin büyümesi, sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.
Kayseri’de ay çiçeklerinin büyümesi, sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde özellikle Buğdaylı, Hasan Arpa, Yazır, Elagöz Akın, Yazır ve Vatan Mahallelerinde bulunan tarlalardaki ay çiçekleri büyüdü. Sarı renkleriyle görsel şölen oluşturan ayçiçekleri; görenlerinde dikkatini çekiyor. Yeşil ve sarının buluştuğu ayçiçek tarlalarını gören vatandaşlar; fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor.