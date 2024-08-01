Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen

Kayseri'de ay çiçeklerinin büyümesi, sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ay çiçeklerinin büyümesi, sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde özellikle Buğdaylı, Hasan Arpa, Yazır, Elagöz Akın, Yazır ve Vatan Mahallelerinde bulunan tarlalardaki ay çiçekleri büyüdü. Sarı renkleriyle görsel şölen oluşturan ayçiçekleri; görenlerinde dikkatini çekiyor. Yeşil ve sarının buluştuğu ayçiçek tarlalarını gören vatandaşlar; fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor.

Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
Ay çiçeği tarlalarında görsel şölen
İHA
Kayseri Gündem

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