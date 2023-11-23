Ayaklanan Fosile Öğrencilerden Büyük İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve dünya jeolojik tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede sergiyi gezen vatandaşlar 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında detaylı bilgi ediniyor.

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  • 23.11.2023 09:57
  • Güncelleme: 23.11.2023 13:29
Ayaklanan Fosile Öğrencilerden Büyük İlgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve dünya jeolojik tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede sergiyi gezen vatandaşlar 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında detaylı bilgi ediniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenmeye devam ediyor. Söz konusu sergiyi gezen pek çok vatandaşın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK İhtisas Merkezi öğrencileri de sergiyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Sergide 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında çok önemli detaylar öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, çok şaşırdıklarını ve böyle çalışmaların tarihe ışık tuttuğunu dile getirdiler.

“Büyükşehir belediyesi kazılara destek veriyor, biz de bunları görüyor ve faydalanıyoruz”

Lise öğrencisi Şükran Şenol, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açılan sergide 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarını gördüklerini ve detaylı bir şekilde bilgi aldıklarını dile getirdi. Şenol, “Bu durumdan çok memnun kaldık. Bu tarz sergilerde incelemeyi ve görmeyi seviyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizleri böyle aydınlattığı ve buna olanak sağladığı için. Büyükşehir Belediyesi kazılara destek veriyor, biz de bunları görüyor ve faydalanıyoruz. Gayet güzel. Çok hoşumuza gitti” dedi.

“Fillerin, atların ve zebraların fosilleri var, onları inceledik”

Öğrencilerden Ayşegül Çetin de 7,5 milyon yıllık fosilleri detaylı şekilde incelediklerini ve çok büyüleyici olduğunu kaydederek, “Burada fosilleri incelememizi sağladılar. Çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz fosiller çok eski ve bize çok iyi tanıttılar. Fillerin, atların ve zebraların fosilleri var. Onları inceledik. Çok devasalar. Çok araştırılmış, çok incelenmiş. Bundan ötürü de teşekkür ediyorum. İncelediğimiz fosillerde derin kalıntılar bulmuşlar. Onlar bizi çok etkiledi. Çok büyüleyici” şeklinde konuştu.

Zeynep Çelik ise, “Yeni bilgiler edindim. Tarihle alakalı şeyleri görmek çok hoşuma gitti. Tarihle ilgili şeyleri çok severim, güzel bir deneyim oldu. Sayın Belediye Başkanımıza ve KAYMEK yetkililerine çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu” dedi.

7,5 milyon yıllık fosiller sergisinin çok ilgisini çektiğini ifade eden, Zeynep Ülgen de şöyle konuştu:

“Buraya fosilleri incelemeye geldik. Çok değişik şeyler var. Günümüz hayvanlarının ataları diyebiliriz. İlgimi çok çekti. Hepsi yaklaşık 7 ila 15 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlar. Şu an o hayvanlar olsa dünya olmazdı diye düşünüyorum çünkü bayağı büyükler. Fil ve at gibi günümüzdeki hayvanların çok daha büyük versiyonları var. Sergi çok ilgimi çekti. Belediyemize teşekkür ederiz.”

Ayşegül Aydo ise, “Bilgi edindik ve belki de yarım kalmış bilgilerimizi tamamladık. Buradaki fosilleri rehber eşliğinde inceledik. Çok güzel bilgiler edindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

18 yaşındaki İlayda Seyhan da serginin fosillerin geçmişi öğrenme noktasında çok önemli olduğunu ifade etti. Seyhan, “Fosiller hakkında yeni bilgiler öğrendik, kültürlendik. Herkese çok teşekkür ederiz. Buradaki fosiller bizim geçmişimizi öğrenmemiz açısından çok önemli. Buradaki insanlar bizi bilgilendirdiği için teşekkür ederiz. Başka arkadaşlarımızın da buraya gelip bilgiler edinmesini çok isterim” diye konuştu.

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Haber Merkezi

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