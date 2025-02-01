Ayşe Böhürler AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu: 'Kadınlar Olmadan Yürünmez'

yşe Böhürler, konuşmasında, "Türkiye'de kadınların toplumda adil bir biçimde yer almaları, siyasette karar mekanizmalarında yer almaları, kendilerini ifade edebilmeleri, kadınlar arasında yapılan ayrımcılığın kalkması noktasında onun liderliği bize yol göstermiştir. Kadınlar olmadan yürünmez, tek ayaksız yürünmez. Kadınlarla birlikte siyaseti şekillendirmek lazım. Kadınları güçlenmiş olarak gördüğümüz zaman biz çok mutlu oluyoruz. Bu uzun bir yoldu ve bu yolda mücadeleye destek veren herkese minnettarız," dedi.

Kongreye Katılım ve Destek

Kongreye, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, delegeler, muhtarlar ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği video izletildi.

Milletvekillerinden Destek Mesajları

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Kongremiz hayırlı olsun, başkanımıza ve yeni görev alacak hanımefendilere başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum," dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, "Hanımefendilerin partimize yaptığı katkı, diğer tüm partilerden çok daha fazladır. Onların özverili çalışması sayesinde biz buralardayız. Önceki dönemde görev alan tüm hanım kardeşlerime bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Meral Hanım ile birlikte yeni görev alacak kadınlarımıza da tekrar muvaffakiyet diliyorum. Saygıyla selamlıyorum," ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "AK Parti'yi AK Parti yapan, bu kadar güçlü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında kadınların verdiği oylar, kadınlarımızın verdiği destek ve siyasi hayatta kadınlarımızın katılımıyla gerçekleşmiştir. 23 yıl boyunca ve bundan sonra da daha çok güçlenecektir. Bu kongrenin ülkemize, şehrimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum," dedi.