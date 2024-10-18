Ayşe Böhürler : 'Ne Cumhurbaşkanımız ne de biz Özgür Filistin davasını tüm dünyaya haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz'

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

'Tarihin gördüğü en büyük organize kötülüklerden birisi Nazi zulmüydü. Nazi’lerin mağduru bir halkın torunları Nazi’lerden daha zalim bir soykırıma girişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise bu soykırıma sesini yükselten tarihi liderlerden birisi oldu.

Yeni doğmuş bebekleri öldürmekten çekinmeyen, hastane yatağında yanarak can veren insanların görüntüsünü tüm dünyaya izleten katil şebekesi İsrail’in, Dışişleri Bakanı sıfatını taşıyan katil düzenli olarak sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, ne Cumhurbaşkanımız ne de biz Özgür Filistin davasını tüm dünyaya haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Tarih onları katillerle birlikte Cumhurbaşkanımızı ise bir soykırıma karşı dimdik duran kahramanlarla birlikte anacak.'