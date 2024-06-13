Baharatçılarda Kurban Bayramı mesaisi

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar sucuk yapmak için baharatlarını hazırlamaya başladı.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Kurban etleriyle sucuk yapmak isteyen vatandaşlar sucuk yapmak için gerekli olan baharatlarını, sarımsaklarını ve bağırsaklarını almak için baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

“Kurban Bayramı’na hazırız”

Kurban Bayramı’na her yönüyle hazırlandıklarını dile getiren baharatçı Ali Eldek, "Kurban Bayramı’na her şeyiyle hazırlandık. Kurban Bayramı’mızı dolu dolu ev gönülden yaşamak için de hazırlandık. Bütün hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Kurbanlarını ağız tadıyla yemelerini, kurbanlarının kabul olması temennilerinde bulunuyoruz. Kurban Bayramı’nda 24 saat açığız. Vatandaşın şu anda ilgisi fevkalade. Ancak havalar biraz sıcak olduğu için vatandaşlarımızın sucuktan ziyade sucuk içi yapmaları daha iyi olur. Çünkü hava sıcak olduğu için bozulma tehlikesi olabilir. Orta acılı sucuk için malzemelerimiz, 500 gram tatlı biber, 200 gram acı biber, 100 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 170-180 gram tuz, 20 metre bağırsak ve 700 gramla 1 kilo arasında sarımsak kattığımız zaman 10 kiloluk sucuk yapımı için yeterli olur” ifadelerini kullandı.

"10 kiloluk sucuk için baharat fiyatı 300-350 TL arasında değişiyor"

10 kiloluk sucuk yapmak için alınacak malzeme fiyatının ortalama 300-350 TL bandında değiştiğini söyleyen Eldek; "Hareketlilik başladı. Herhangi bir şikayetimiz yok. Kalite teminatımız olduğunu vatandaşlarımız biliyorlar. Ağız tadıyla yemelerini temenni ediyoruz. 10 kiloluk sucuk malzememizin yüzde 25 oranında yağlı olmasını hemşehrilerimizin baharatı alırken, biraz daha itinalı olmalarını ve özen göstermelerini istiyoruz. 10 kilo etimizin heba olmaması, kurban etimizin boşa gitmemesi için baharat alırken, lütfen dikkat edin” şeklinde konuştu.