Bakan Göktaş 'Kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadele edeceğiz'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8. TÜGVA Teşkilat Eğitim Kampında gençlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yönelik çalışmaların ciddi bir şekilde devam edeceğini belirtti. Göktaş, “Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da canice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuştu. Göktaş yaptığı açıklamada ise, “Elim bir şekilde katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Kederli ailelerinin acılarını derinden hissediyor, onlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bakanlık olarak her daim yanlarında olacağız” dedi.