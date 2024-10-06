Başkan Büyükkılıç, ' Kayserimizde yaşayanlara hizmet etmeyi ibadet biliyoruz '

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde,Gastronomi Paneli düzenlendi. Panele, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Zeki Açıköz katıldı. Panelde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bizim ekibimizle birlikte gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz el ele vermek suretiyle, bu şehrimizi daha iyi nasıl tanıtırız, dostlarımıza nasıl hizmet ederizin kaygısından başka bir kaygımız yok. Her ürünü kendi ürünümüz gibi her işi kendi işimiz gibi biliyor, hiçbir işe kayıtsız kalmamayı çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı,Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında çok fazla katkı sağladığını dile getirerek, kentteki kültür ve turizm altyapısı ile yatırım ve çalışmaları dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri'ye gelen konukları karşıladı.

Rektör Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, organizasyonunda, Başkan Büyükkılıç’ın destekleri ile şehrin her kurum ve kuruluşunun sahiplenmesi ile gastronomi festivalinin gastronomi şehri Kayseri’de gerçekleştirildiğine işaret ederek, söz konusu çalışmaların Türkiye turizmi açısından önemli bir değer oluşturmakta olduğunu sözlerine ekledi. Rektör Karamustafa konuşmasında, gelecek yıl Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Gastronomi Kongresi’nin düzenleneceğini de duyurdu.