Bakan Kacır: 'Hürjet bu yılın sonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı. Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ’ın Kayseri’de vücut bulduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet’in Kayseri’de üretileceği müjdesini verdi.

Bakan Kacır, “Türkiye’nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri’de üretiliyor. İşte Kayserili 10 sanayici bir araya geliyor, KİM’i kuruyor. Kayseri’de katma değer üretiyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üssü olarak Kayseri’de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlere sanayicimiz yeni yatırımlarını bizlerden talep ediyor. Kayseri’nin heyecanını, Kayseri’nin coşkusunu, Kayseri’nin inancını, inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. İnşallah Kayseri’nin sanayicileri, Kayseri’nin yatırımcıları, Kayseri’nin müteşebbisleri, Türk milletinin tarihteki bu asil rolünü yeniden oynamasında öncüleri olacak diye ümit ediyorum. Bizler her zaman sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin yanınızdayız. Çok kıymetli belediye başkanımızla, değerli valimizle, milletvekillerimizle Kayseri’ye hizmet etmek için hazırız ve kararlıyız” ifadelerini kullandı.