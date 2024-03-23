Sahte para operasyonunda 469 bin 600 lira ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışamda sahte olduğu değerlendirilen 469 bin 600 lira ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte para operasyonunda 469 bin 600 lira ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para ihbarı üzerine harekete geçildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, sahte olduğu değerlendirilen 469 bin 600 lira ile yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

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