Sahte para operasyonunda 469 bin 600 lira ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışamda sahte olduğu değerlendirilen 469 bin 600 lira ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para ihbarı üzerine harekete geçildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, sahte olduğu değerlendirilen 469 bin 600 lira ile yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
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