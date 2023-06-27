Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin maddi zararının 100 milyar dolar olduğunu söyleyerek, 'İnsanlar dönüp bize 'Allah sizden razı olsun, hakkımızı helal olsun' deyinceye kadar oralardayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 19:39
  • Güncelleme: 27.06.2023 20:39
  • 42
Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin maddi zararının 100 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “İnsanlar dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımızı helal olsun’ deyinceye kadar oralardayız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili olarak, “Karşımıza deprem gibi bir felaket çıktı. Yüzyıllık değil, bu Anadolu’da kurduğumuz medeniyetin başına gelen en büyük bela bu. 11 ilimizi etkilediği gibi bine yakın köyümüzü ve ilçemizi de etkiledi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsi yapılacak. O bölgelerden çıkmayacağız. Bütün bakan arkadaşlarımız görevli, bayram namazı o bölgelerde kılacaklar. Onların evlerini yapıp teslim edinceye kadar, insanlar dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımızı helal olsun’ deyinceye kadar oralardayız. Hiç ayrılmayacağız. Bunu herkes bilsin” şeklinde konuştu.

Depremlerdeki maddi zararın 100 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız. Kolay mı, değil. 50 bin canımız toprakta, onları geri getirecek bir durumumuz yok. Maddi zarar 100 milyar dolar. Kolay mı, kolay değil. Böyle bir şey bütçede var mı yok ama Allah kerim. Biz inanıyoruz. Rahmet Erbakan hocam, ‘İnanç tekeden süt çıkarır’ derdi. Bizde inandık ve yola çıktık. Gayret ediyoruz. Allah’ta bizim inancımızın, iyi niyetimizin, gayretimizin karşılığını verecek. İnşallah tutan elimiz, gören gözümüz, yürüyen ayağımız olacak ve işlerimiz rast gidecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

DAHA FAZLA
Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Bakan Özhaseki: 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız'

Bakan Özhaseki: “Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız”

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: “Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak”

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı