Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağı iklim, çevre, kültür ve turizm konularının medya düşüncesiyle masaya yatırılacağı 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' başlıklı konferans düzenliyor.

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  • 21.11.2023 12:19
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:03
Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı iklim, çevre, kültür ve turizm konularının medya düşüncesiyle masaya yatırılacağı ‘İklim, Çevre ve Turizm Medya’ başlıklı konferans düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi destekleri ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konferansta birbirinden ünlü gazeteci yazarlar konuk olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de konferansta bakanlık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Gazeteci yazarlardan Hande Fırat, Adem Metan, Zafer Şahin, Nuh Albayrak, Mehmet Acet ve Deniz Gürel’in iklim ve çevre konularını medya düşüncesiyle ele alacağı konferansta, Ekrem Kızıltaş, Esra Elönü, Emin Pazarcı, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Fevzi Çakır da kültür ve turizm konularını medya düşüncesi ve Kayseri istikametinde masaya yatıracak.

İHA

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