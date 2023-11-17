Bakan Tekin ile Bakan Özhaseki'den KTO'ya ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının hemen her alanda yaşadığı nitelikli teknik eleman sıkıntısını dile getirerek gençlerimizin ve ailelerinin meslek liselerine özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi açılış ve programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası’ni ziyaret etti. Protokol girişinde iş insanları tarafından karşılanan Bakan Tekin ile Bakan Özhaseki, Başkan Ömer Gülsoy ve beraberindekilerle birlikte başkanlık makamına geçti.

Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Köksal, Hacı Bekir Kuzucu, Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy, Mustafa Okutan, Ahmet Emre Sönmez, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Gümüşcü, Lütfi Çarşıbaşı, İrfan Püsküllü, Yusuf Özkan ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Başkan Gülsoy, Bakan Tekin ile Bakan Özhaseki’yi Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Makam ziyaretin ardından Bakan Tekin, Bakan Özhaseki ile beraberindekiler iş insanlarıyla katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası için çok önemli bir özel bir gün olduğuna belirterek “İlk defa bir Milli Eğitim Bakanımız Kayseri Ticaret Odası’nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi” dedi.

“Yetişmiş teknik eleman bulamıyoruz”

İş dünyasının finansmana erişimde zorlandığı gibi hemen hemen her alanda nitelikli ve teknik eleman sıkıntısı yaşadığına ve bu açığın git gide büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Gülsoy sözlerini söyle sürdürdü:

“Yetişmiş Teknik Eleman Bulamıyoruz. İş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağını, meslek liselerinden ve mesleki eğitim merkezlerinden karşılamak istiyoruz. Sayın Bakan’ımızın vizyonuyla, mesleki eğitimi gençler, veliler ve iş dünyası için, çekim merkezi yapmak için üst kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere Kayseri’deki Oda ve Borsalarımız durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da ana odağımız eğitimin kalitesi olmalıdır diyor, Teknik eleman açığı konusunda desteklerinizi bekliyoruz.”

“Gençlerimizi meslek liselerine özendirmeliyiz”

İş dünyası açısından Meslek Liselerinin önemine vurgu yapan Gülsoy, “Meslek liselerine gençlerimizi ve aileleri teşvik etmek, özendirmek için askerlikten muaf tutulmaları, burs konusunda desteklerin verilmesi ve mezuniyet sonrası iş bulma garantisinin verilmesi gibi şartların oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Gelişen sanayi alanlarına göre güncel alanlarda tematik mesleki liselerinin açılmasına daha çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Mesleki eğitimde teknik personelin yetiştirilmesi ve sanayide buna duyulan ihtiyaç çok fazla. Üniversite mezunumuz çok olmasına rağmen, meslek erbabımız az yetişiyor. Dolayısıyla Bakanlığımızdan daha küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelik adımlar atmasına bekliyoruz“ diye konuştu.

Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası olarak hizmet binası yanında bulunan arsaya ‘Dış Ticaret, Yazılım, Pazarlama, Tasarım ve Yönetici Asistanlığı’ gibi alanları içeren ve iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu teknik eleman açığını kapatacak Meslek Teknik Lisesi yapılması talebinde bulundu.

Kayseri iş dünyasının istek ve taleplerini dinleyen Bakan Yılmaz Tekin, yetişmiş teknik elaman sıkıntısını bildiklerini belirterek, “Hep beraber meslek liselerimizi daha cazip hale getirelim hem de öğrenci arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra cazip ortamlarda istihdamları için tedbirlerimizi alalım.” ifadelerini kullandı.

“Mesleki teknik lisesi kurulması konusunda destek veririz”

KTO’nun Meslek Teknik Lisesi kurması konusuna da değinen Bakan Tekin, “Hangi programları diyorsanız açarız, gecikmeden biran önce başlamak gerekiyor. Bakanlık olarak sizlere destek veririz“ diye konuştu.

Tekin yaptığı değerlendirmede, “Eğitim; zamanın ruhuna uygun olarak değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen dinamik bir süreç. Bu süreçte en büyük destekçimiz reel sektörle ve iş insanlarıyla kurduğumuz güçlü iş birlikleridir. Asırlardır fütüvvetin ticaretle şekillendiği ve kadim geleneğiyle büyüyerek olgunlaşan Kayseri’miz, bilginin üretimle taçlandığı önemli bir merkeze dönüşüyor. Bu dönüşümde eğitimin üretimdeki gücünü artırmak ve Türkiye Yüzyılı’nda daha müreffeh bir geleceğe adım atmak için ülke sathında olduğu gibi Kayseri’mizde de eğitimle büyüyen üretime destek olmak Bakanlık olarak en temel amacımız. Bu hususta Kayseri’de en önemli paydaşlarımızdan biri olan Ticaret Odamız ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Konukseverliklerinden ötürü Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ve değerli Kayserili iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Tekin ve Bakan Özhaseki, toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Özhaseki ve Bakan Tekin’e, ziyarette Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, , AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve beraberindeki heyet eşlik etti.