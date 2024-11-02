Bakan Yardımcısı Çam, Turizm Fakültesi’nin açılış dersini verdi

Fakülte Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte; “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi” konulu Turizm Fakültesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersini veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, gençler ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Dr. Çam “Dinamik bir dünyadayız ve bugün öğrendiklerimiz yarın çöp olabiliyor ve yarın öğrendiklerimiz ise sonrasında yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle gençlerle hasbihal edebilmek ve onların görüşlerini fikirlerini almak için onlarla interaktif yapmak benim için önemli” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da yaptığı konuşmada Turizm Fakültesi’nin Kayseri’de hızlı gelişen turizm sektörüne insan kaynağı yetiştirmek için eğitim veren önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Turizm Fakültesi’nin önemine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Altun, “Biz Erciyes Üniversitesi olarak her alanda sağlıktan mühendisliğe, ziraattan sosyal alanlara kadar çalışmalar yürütürken biliyoruz ki Turizm Fakültemizde göz bebeğimizdir. Elde ettiğimiz güzel çıktıların söz konusu olduğu bir fakültemizdir. Bunu da sürekli arttırmak için faaliyetlerde bulunmaktayız. Özellikle dün açıklanan turizm raporları gerçekten bizim göğsümüzü kabarttı. Bunların her daim bacasız fabrika dediğimiz turizm sektöründe bu tip faaliyetlerden elde edilen sonuçlarda artarak devam etmesi ülke güçlenmesine de çok ciddi katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Fatih Altun tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’a plaket takdim edildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.