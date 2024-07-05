Gözaltında bulunan 855 kişiden 468'inin 50 farklı suçtan sabıkası bulunuyor

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de 30 Haziran gecesi bir mahallede başlayan ertesi gün de Suriyelilerin yaşadığı diğer mahallelere sıçrayan saldırı eylemlerinde 855 kişinin göz altına alındığını ve sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

'Kayseri’de yaşanan çirkin cinsel istismar olayından sonra gerçekleştirilen eylemlerde 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var.



Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

Devletimiz güçlüdür. Provokatörlere göz açtırmayacağız. Oyun kurmaya çalışanların oyunlarını bozacağız.'