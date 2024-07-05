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  • Gözaltında bulunan 855 kişiden 468'inin 50 farklı suçtan sabıkası bulunuyor

Gözaltında bulunan 855 kişiden 468'inin 50 farklı suçtan sabıkası bulunuyor

Kayseri Olaylarından hemen sonra Kayseri'ye gelen İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan Suriyeli cinsel istismarı olayından sonraki saldırı eylemlerini gerçekleştiren 855 kişinin göz altına alındığını bunlardan 145'inin adli kontrol şartıyla salıverildiğini, 13 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Gözaltında bulunan 855 kişiden 468'inin 50 farklı suçtan sabıkası bulunuyor
Kayseri GündemEditör

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de 30 Haziran gecesi bir mahallede başlayan ertesi gün de Suriyelilerin yaşadığı diğer mahallelere sıçrayan saldırı eylemlerinde 855 kişinin göz altına alındığını ve sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

'Kayseri’de yaşanan çirkin cinsel istismar olayından sonra gerçekleştirilen eylemlerde 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
 
Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var. 
 
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz, etmeye de  devam edeceğiz.

Devletimiz güçlüdür. Provokatörlere göz açtırmayacağız. Oyun kurmaya çalışanların oyunlarını bozacağız.'

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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