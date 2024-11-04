Baki Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan programına katılacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan programına davet edilmesi üzerine Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ile birlikte 3 gün boyunca yurt dışında olacak.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’daki temaslarına katılmak üzere, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ile birlikte 3 gün boyunca programda yer alacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Ersoy, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle, Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan programına davet edilmemiz nedeniyle Elazığ Milletvekilimiz Sayın Semih Işıkver ile birlikte 3 gün boyunca yurt dışında olacağız. Yapacağımız ziyaretlerin Türk dünyasına, ülkemize ve ülkülerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”