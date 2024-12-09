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  • Başkan Ahmet Taş'tan Kaski Genel Müdürü'ne ziyaret

Başkan Ahmet Taş'tan Kaski Genel Müdürü'ne ziyaret

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi Kaski Genel Müdürü Yavuz Çağan'a nezaket ve bilgilenme ziyaretinde bulundu.

Başkan Ahmet Taş'tan Kaski Genel Müdürü'ne ziyaret

Ahmet Taş başkanlığındaki gönüllü kuruluşlar heyeti genel müdür Yavuz Çağan’a görevinde başarılar diledi, merak ettikleri su ile ilgili konularda bilgiler aldı.  Gönüllü Kuruluşlar  başkanı Taş genel müdür Çağan’a son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kuruyan göller, pınarlar, azalan yeraltı suları, bunun için alınan ve alınacak tedbirler konusunda sorular sordu. Devamında düşünülen yeraltı barajları ve su tasarrufu konusunda da sorular yöneltti.

Genel müdür Çağan sorulan sorulara içtenlikle cevaplar verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi teşekkürlerini bildirdi.

Gönüllü kuruluşlar başkanı Taş Kaski  genel müdürü Yavuz Çağan’a evsahipliği ve verdiği bilgiler için teşekkür etti. Genel müdüre görevinde başarılar diledi ve  kendisini gönüllü kuruluşların aylık istişare toplantısında, suyun doğru ve ekonomik kullanımının hayata etkileri konusunda sunum yapmaya davet etti.
 

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