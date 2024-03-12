Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'

Bünyan'da Bardakçı Vakfı ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 adet akülü engelli aracının dağıtımı yapıldı.

Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Bünyan’da Bardakçı Vakfı ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 adet akülü engelli aracının dağıtımı yapıldı.

Dağıtım, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkanı Adayı Selahattin Metin’in katılımları ile gerçekleştirildi.

Dağıtım sonrası açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Paylaşmanın simgesi Ramazan ayında gerçekleştirilen dağıtımda aracına kavuşan tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Altun: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
İHA
Kayseri Gündem

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