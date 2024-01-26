Başkan Büyükkılıç: 'Kazım Yücel doğruyu söylemiyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin 30 büyükşehir belediyesi arasında su parası konusunda 15. sırada yer aldığını söyleyerek, “Kazım Yücel doğruyu söylemiyor” dedi.

Seçim öncesi yapılan temayül yoklamasında bütün belediye başkanları ile ilgili devam etmesi görüşünü yazdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Seçim öncesinde genel merkezde belli bir dosyaları var herkesin. Bilgisayarlar önlerinde, açıyorlar orada değerlendirme var. Bu arada da bizlerin görüşlerini soruyorlar. Mevcut konum itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ve il başkanının da görüşüne başvuruluyor. Bu çok doğal bir şey ama karar verici merci biz değiliz. Görüşlerimizin isabetli ya da isabetsiz olduğu manasında da bizim görüş belirtmek gibi bir durumumuz yok. Bünyan konusunda da biz bir görüş belirtmiş değiliz. Genel merkezimiz orada yetkili kurumlarla yapılan değerlendirme çalışmaları sonrasında Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli’nin aldığı kararlar doğrultusunda bizlere verilen talimat ne ise biz ona uyarız. Onun dışında bizim yorum yapma yetkimiz yok. 11 tane AK Parti’nin, 5 tane de Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı var. Ben temayülde de bütün belediye başkanları ile ilgili de devam etsin diye yazdım. Bunu da buradan paylaşıyorum” dedi.

“Üzerime düşeni yapmaya hazırım”

Belediyeler için bir ağabey olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu ortak akılla isabet edip, daha çok oy almayı hedefleyen anlayış içerisinde yapılan bir çalışma. Burada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, 12 kardeşimiz için de üzerime düşen bir şey olursa onu yapmaya hazırım. Şu manada söylüyorum, Özkan Altun da işin içinde o yüzden 12 diyorum. Sonraki süreçte 11 kardeşimizle ilgili hem il teşkilatımızın bize önerileri doğrultusunda hem bunlar deneyimli çok şükür bir şaibesi yok bir soruşturma geçirmiş, ya da teftiş geçirmiş deyin bu manada hepsi benim için değerlidir. Üzerime bir ağabeyleri olarak değerlendirme ve yardımcı olma manasında da her zaman yanlarında yer alırım. Onda müsterih olsunlar. Bizde görev verilmediğinde bir kenara çekilme olmaz. Buralar bir geçim yeri değildir, hizmet yeridir” ifadelerine yer verdi.

“150 proje dedik 418 proje oldu”

2023 yılında 150 proje olarak yola çıktıklarını fakat 418 proje hayata geçirdiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bizler 150 proje diye yola çıktık, 418 tane proje oldu. Bu sene yani 2023’de bire bir hayata geçti. Biz çok şükür insanların beklentilerine cevap verecek, şehrimizi hem merkezi hem de taşrasıyla da geleceğe taşıyacak, sahiplenme duygusunu sağlayacak gayretlerin içerisinde olduk. Bu sırf benimle olmadı. Ekibimizle oldu, diğer ilçe belediye başkanı kardeşlerimizin de bizimle uyum kültürü içerisinde çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Şöyle baktığımızda herkes Kayseri’yi belediyecilik anlayışı açısından parmakla gösteriyor. İkincisi de yatırımlar açısından gerek bizlerin gayreti, gerekse sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye bakış açısından kamu yatırımları bağlamında da hem Kayserimiz bu alanda gerekli yatırımlarla buluştu hem de bu şehrin huzuru her zaman ön plana çıktı” ifadelerini kullandı.

“Su parasında 15. sıradayız”

Su parasında 30 büyükşehir içerisinde Kayseri’nin 15. sırada yer aldığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Su fiyatlarında takdir edersiniz ki burada 3 milyar 850 milyon TL’lik bir bütçe var. Bunun 5’te 1’i enerji masrafına gidiyor. Allah’ın suyu diyoruz, tabi ki Mevla’nın suyu ve bize bir lütfu. Erciyes’te 15 yıllık süreç sonrası eriyen karlar içilebilir hale geliyor. 200 metreden biz bunu enerji ile çıkarıyoruz sonrasında da bunu basıyoruz ve dağıtıyoruz. Bu sırf enerji boyutu. İşçilik boyutu ayrı, yatırım boyutu ayrı. Bizim bu bütçeyi sağlamamızda en büyük desteği veren su paraları. Bütün bunlara rağmen su paraları ile ilgili 30 büyükşehir içerisinde Kayserimiz incelediğiniz zaman 15. sırada. Bunun içerisinde çevre temizlik vergisi var, KDV var ve atık su bedeli var. Bütün bunlarla birlikte 20 civarında. Ben geçtiğimiz mecliste bir karar aldım. Bir yıl boyunca su fiyatları ile ilgili herhangi bir oynama olmayacak dedik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel’in su ve elektrik fiyatları ile ilgili iddialarına da cevap veren Başkan Büyükkılıç, “Ben önüme, işime bakıyorum. Çalışmalarımı yapıyorum. Hem belediye başkanı olarak hem de aday olarak. Onun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor. Söylediklerinde doğru söylemiyor. Lütfen kendi su fiyatlarına baksın, kimin kaç paraya su içtiğini orada görsün. Daha yakın zamana kadar 80 kuruşa su içiyordu. 40 kuruştu sonra 80 oldu. Su fiyatı ile ilgili bu söylenenleri Belediye Meclis Üyeliği yapmış birinin söylemesi benim havzalıma sığmıyor. Elektrik konusunda da elektriğin fiyatını EPDK belirler, bu belediye meclisinin yetkisi ile olan bir şey değil. Kırsal alanın kriterleri var. İstediğim yeri kırsal yaparım, istediğim yeri kırsalın dışında tutarım mantığında hareket edilemez. “Belediye hizmetlerinin gitmediği yer” diyor, belediye hizmetlerinin gitmediği bir yeri bana gösterin. Bunun mevzuatı var. Bütün bunlara rağmen hiçbir zaman Alpaslan Mahallesi’ndekiyle Sarız’ın bir köyündeki su parası aynı değil. Böyle insanların gönlüne hoş gelecek, onu aldatacak cümlelere gerek yok. Biz doğruları paylaşacağız, kararı da millete bırakacağız. Hepsi bu kadar. Duyuyoruz mesela diyor ki “Ben sözleşmelilerle ilgili şunu veririm”. Sözleşmelilerle ilgili vereceğin rakamı yasa belirlemiş, biz en üst düzey rakamını veriyoruz. Daha fazla rakam veremez” ifadelerini kullandı.