Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hizmet vermeye başladığı ilk 3 günde Kayserililerin akınına uğradı. Millet bahçesini dolduran Kayserililere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri’mize çok yakıştı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan ve resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni Kayserililerin hizmetine sundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Türkiye’deki en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hizmete girdi. Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 27 Ekim Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Gastronomi Günleri’ne ev sahipliği yaparken 3 günde yüz binlerce ziyaretçi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’ye çok yakıştığını dile getirerek; “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz Kayseri’mize çok yakıştı. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında, böylesine güzel bir pazar gününde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi ziyarete gelen hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz” dedi. Etkinlik alanları, yeşil alanları, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları ve diğer donatıları ile ziyaretçilerin beğenisini toplayan millet bahçesinde Kayserililer keyifli bir hafta sonu geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde birçok etkinlik alanı kurulurken minikleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk’un sevilen çizgi kahramanları Rafadan Tayfa karakterlerini Teknolojik Tayfa etkinliğinde çocuklarla buluşturdu. Etkinlik alanını dolduran minikler Teknolojik Tayfa ile doyasıya eğlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde neler var?

Sosyal donatıları ile adından söz ettirecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 96 adet engelli araç parkı, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanı, bisiklet ve koşu parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ile süs havuzları bulunuyor. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti ziyaretçilere hizmet verecek.

Öte yandan proje çerçevesinde, ilerleyen süreçte kent müzesi, halk kütüphanesi, mutfak sanatları merkezi ve sağlıklı yaşam merkezi de kente kazandırılacak.