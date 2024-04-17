Başkan Büyükkılıç'a AK Parti il yönetimi ve belediye başkanlarından ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi ve ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin ardından yapılan ilk ziyarette, Kayseri için yapılan ve yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan hizmetler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan yer aldı.

“Kayseri’miz için hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin ardından Büyükşehir Belediyesi’nde il başkanı, il yönetimi ve ilçe belediye başkanları olarak bir araya geldiklerini dile getirerek, Kayserililerin yerel yöneticilere verdiği yetki ve yüklediği sorumluluk ile hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “31 Mart’ta gerçekleşen mahalli idarelere seçimleri ile hemşehrilerimiz bizlere yetki vermiş ve yeniden sorumluluk yüklemiştir. Her zaman dediğim gibi bu yükü beraberce omuzlayacağız. Seçimlerin yeniden hayırlı olmasını temenni ederken, Kayseri için hizmetlere yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayseri’miz için durmak yok yine koşmaya devam” ifadelerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette günün anısına başkanlık makamında hatıra fotoğrafı çektirildi.