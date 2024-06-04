Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri hâlâ devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve beraberlerindeki heyetleri makamında kabul etti.

2024 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile yeniden büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet, Türk Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ve beraberindeki heyet, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, misafirlerini makamında ayrı ayrı kabul ederek, onlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve misafirlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Büyükkılıç, daha sonra Türk Dünyası İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Üreten ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan iş kadınlarının nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Türk Dünya İş Kadınları Platformu’na çalışmalarında kolaylıklar diledi. Türk Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ise Başkan Büyükkılıç’a yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni dönemde başarılar temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de ayrı ayrı kabul ederek misafirleri ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Konukları Başkan Büyükkılıç’ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ederken Büyükkılıç da birlik, beraberlik mesajları vererek misafirlerine iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin ardından misafirleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.