Başkan Büyükkılıç'a Niğde Valisi ve Belediye Başkanı ile Mehmetçik Vakfı müdüründen ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı’yı konuk etti.

Kent içindeki kurum ve kuruluşlarla uyum içerisindeki ilişki ve iş birliğine önem veren Başkan Büyükkılıç, şehir dışındaki kurum ve kuruluşlarla da ilişkilerini sürdürmeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda Vali Çelik ile Belediye Başkanı Özdemir’i Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Komşu şehrimiz Niğde’mizin Valisi Sayın Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir’i Büyükşehir Belediyemizde konuk ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise misafirperver karşılamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler ve başarı temennisinde bulundular.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı’dan Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bir diğer konuğu ise Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı oldu. Şanlı, misafirperver, samimi ev sahipliği ve gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Şanlı’ya teşekkür ederek, Mehmetçik Vakfı’nın Türkiye’de önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Şanlı’ya ve Mehmetçik Vakfı’na çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyarette Şanlı tarafından Başkan Büyükkılıç’a Türkiye haritalı plaket takdiminde bulunuldu.