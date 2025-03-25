Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ticari Mülklerde Başlıyor

EİDS’in yetki doğrulama uygulaması ilk olarak 15 Eylül 2024’te faaliyete geçmişti. 1 Ocak’tan itibaren kiralık taşınmazlar için başlatılan yetki doğrulama süreci, ticari gayrimenkullerle devam ediyor. Bu kapsamda, satılık iş yerleri için 7 Nisan’dan itibaren yetki doğrulamasının yapılması zorunlu hale gelecek.

E-devlet Üzerinden Yetki Onayı

EİDS onay sürecinin E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi, emlak işletmelerinin taşınmaz ilanlarını internet portallarında yayınlaması için EİDS iznine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Gerçek ve tüzel kişiler, taşınmazlarının satış ve kiralama ilanları için E-devlet üzerinden emlak işletmelerine izin verebilir. Tüzel kişilere ait taşınmazların yetki onayı da yine EİDS tüzel kişi menüsü aracılığıyla verilebiliyor.

Sınırlı Etki ve Beklentiler

Bu yeni düzenlemenin sektörde sınırlı bir etki yaratacağı öngörülmekte. İlgili makamlar, satılık konut ilanlarının EİDS sistemine dahil edilmesi hususunda bir netlik beklemekte. Uygulamanın farklı aşamalarda devreye alınması, sektörde karışıklıklara yol açabileceği belirtiliyor.

EİDS’in amacı, gayrimenkul sektöründe ilanların güvenilirliğini artırmak ve sahte ilanların önüne geçmektir. Bu süreç, emlak sektöründeki şeffaflık ve güveni sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.