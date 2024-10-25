Başkan Büyükkılıç, 'Bilimle buluşma ve yavrularımızın cesaretlendirilmesi adına güzel bir çalışma gerçekleşiyor'

TÜBİTAK’ın 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 6’ncı Bilim Şenliği açılış töreni gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açılış sonrası yaptığı açıklamada, “Bilim fuarımızın 6.sındayız. Yüzbinleri buraya bekliyoruz, bu görünüşte herhalde yüz binlerin lafı bile olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde hemen şehrin yanıbaşında üniversitelere, Hava İkmal Merkezimize yakın dolayısıyla ulaşım sorunu yok. Yüzlerce çadırda yapılan bu güzel çalışmalara yavrularımız ilgili, çocuklarımız, gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz herkes kendi alanına göre seçici olarak, oynayarak bilimle buluşma ve yavrularımızın yüreklendirilmesi, cesaretlendirilmesi ve ufkunun açılmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığımız güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Şehir içinden ve şehir dışından katılan onlarca bilim merkezleri var. Yavrularımız cıvıl cıvıl pırıl pırıl onları cesaretlendirerek destek olmak istiyoruz” diye konuştu.