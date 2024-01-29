Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayak tutkunlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri’de turizmin lokomotifi konumunda olan yarıyıl tatili yoğunluğu yaşayan Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak tesislerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde kayakseverlerle bir araya geldi.

112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakımdan başlayan pistleri ile yerli ve yabancı turistlerin her yıl akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde de kayak severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bir taraftan kayak merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sıcak su sondaj çalışmaları ve yeni otel yatırımlarını arttırma çalışmaları ile Erciyes’i 12 ay sporun merkezi haline getirme gayretlerini sürdürürken, diğer taraftan da sık sık kayakseverlerle buluşuyor. Bu çerçevede, yarıyıl tatilinde ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak tutkunları ile bir araya gelen Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç’a, Erciyes Kayak Merkezi ziyaretinde eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Elbiz, Mehmet Efe ve daire başkanları ile müdürler eşlik etti. Hisarcık Kapı girişinde çocuklar başta olmak üzere kayakseverlerin ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, merkezde kayak malzemeleri hizmeti sunan dükkânları ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye etti. Daha sonra kayak pistine geçen Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından Türkiye’nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu’nda kayak kursu verilen öğrenciler tarafından ‘Hoş geldiniz başkanım’ sözleri ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç, minik kayakseverlerle yakından ilgilenerek, “Erciyes Kayak Merkezi’ndeyiz. Pırıl pırıl bir ortam, bembeyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes’imiz. 4 tane kapımız; Hacılar’ımız, Hisarcık Kapı’mız, Tekir Kapı’mız, Develi Kapı’mız. Kapıların hepsinde adeta insan seli. Kayseri’mizin turizmde adeta amiral gemisi olan böyle bir kayak merkezinin olması hepimiz için gurur verici” dedi. 4 mevsime yayacak şekilde Erciyes’i tanıtacak çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Bakanımız Mehmet Özhaseki başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte kayak merkezimizi daha da geliştirerek, burada yaptığımız ilave etkinliklerle 4 mevsime yayacak şekilde Erciyes’i tanıtacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıcak suyumuz çıktı, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz hayata geçti ama en önemlisi geleceğin kayakçılarını yetiştiriyoruz. Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Sizleri seviyoruz. Şu anda adeta kayak ustası oldular. 2 bin yavrumuza sömestr tatili sırasında kayak öğretiyoruz. Her biri pırıl pırıl, cıvıl cıvıl. Bizleri seven, güvenen ve bu hizmeti vermemize destek veren velilerine teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza bu imkânı sağlayıp kayak öğrettikleri için teşekkür ediyoruz. Spor A.Ş.’mize teşekkür ediyoruz. Spor A.Ş. değişik alanlarda 500 bin canımıza ulaştı 1 yılda. KAYMEK’miz ayrı bir hizmet veriyor 6 milyon kişiyi 5 senede bulmuş. Spor A.Ş.’miz 5 senede 2,5 milyon kişiye adeta ‘2024 Avrupa Spor Şehri’ olay bu. Kayseri’yi sporun, kültürün, turizmin, eğitimin, sağlığın, gastronominin merkezi yapmaya devam inşallah."

Minik bir kayaksever ise Erciyes Kayak Merkezi’ni çok sevdiğini belirterek, “Burayı çok seviyorum. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” derken bir başka minik kayakçı da “Çok güzel bir duygu şuan yaşadığımız duygu” ifadelerinde bulundu. Başka bir minik kayak tutkunu ise duygu ve düşüncelerini, “Tüm şehirlerden gelenler burada çok mutlu bir şekilde kayak yapıyorlar, burayı çok seviyorum” sözleri ile dile getirdi. Kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih eden Mersinli snowboard tutkunu pistlerin çok güzel olduğunu belirterek; "Çok güzel, bayıldım ortama. Uzun zamandır kayak yapmıyordum eskiden kaykay kayıyordum ondan sonra kayağa başladım, bugün ikinci günüm hiç zorluk çekmedim. Pistler, her yer çok güzel. Elinize sağlık başkanım” diye konuştu.

Kayaksevere merkez hakkında teknik bilgiler veren Büyükkılıç, “19 mekanik tesis, 41 pist, 112 kilometre uzunluğunda pist uzunlukları. İstediğin gibi macera burada, heyecan burada. 4 kapı, kapılarımızın hepsinde bir yoğunluk yaşanıyor, sömestr tatili Erciyes’e yaradı. Cenab’ı Allah karımızı da verdi. Mersin’imizden, Adana’mızdan, İstanbul’umuzdan, Avrupa’dan herkes Kayseri diyor, Erciyes diyor” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından Erciyes Kayak Merkezi’ne akın eden kayak ve snowboard tutkunları ile sohbet ederek, ‘iyi eğlenceler’ temennilerini iletti. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle Erciyes hatırası olarak bol bol fotoğraf çektirdi.