Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Hisarcıklılar tarafından sıcak ve samimi ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç; "Hisarcık Meydan Camii’nde kıldığımız öğle namazının ardından Hisarcıklı hemşehrilerimizle keyifle sohbet ederek, hayır dualarını aldık” dedi. Esnaflarla da sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Bizler bu birlik ve beraberliğimizi korumak ve dayanışmamızı berekete dönüştürmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.