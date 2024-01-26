Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Akademi'de gençlerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Erciyesevler Kocasinan Akademi Merkezi’ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Gençlere derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, “İyi dersler, iyi çalışmalar, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini hizmet ve çalışmalarıyla gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösterirken, gençleri hiçbir zaman ihmal etmiyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Erciyesevler Kocasinan Akademi Merkezi’ni ziyaret etti.

Ders çalışan gençlerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar temenni etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, öğrencilere istek ve önerilerini sordu. Gençler de Büyükkılıç’a gençlere özel yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Gençlerin her zaman geleceğin aynası olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi’mizi ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ziyaret ettik” dedi.

Daha sonra Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kafe Sinan Hanımeli’ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.