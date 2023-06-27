Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Gençlik Merkezleri'nde yapmış oldukları sınavlarda başarı gösteren öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenledi.

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  • 27.06.2023 10:34
  • Güncelleme: 27.06.2023 11:34
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Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Gençlik Merkezleri’nde yapmış oldukları sınavlarda başarı gösteren öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla “Kayseri’nin Evlatları, Ecdadının Huzurunda Projesi” kapsamında KAYMEK öğrencilerine yönelik düzenlediği şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale gezisi tüm hızıyla sürüyor.

KAYMEK’in yapmış olduğu sınavlarda başarı gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri, Çanakkale’de destan yazan ecdadının kahramanlık hikâyelerini yerinde dinlemeleri ve bu vatanın var oluş hikâyesini derinden hissetmeleri için Çanakkale’ye yolcu edildi.

Çanakkale gezisine katılan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi önünden, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayayadın da uğurladı. Ayaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, gençlere verdiği özel önem kapsamında düzenlediği Çanakkale gezisi turları düzenlediklerini belirterek, “Kalpleri vatan sevgisiyle dolu gençlerimizin yolları açık olsun” dedi.

Çanakkale’de destan yazan ecdadının yerinde ziyaret ettiler

Milli ve manevi değerlere bağlılıklarını güçlendirmek için ve daha farkında, daha bilinçli bir nesil olmaları için Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Çanakkale’ye giden gençlerin bu anlamlı yolculuk için duydukları heyecan görülmeye değerdi. Öğrenciler, Çanakkale’de destan yazan ecdadının kahramanlık hikâyelerini yerinde dinleyeler, bu vatanın var oluş hikâyesini derinden hissettiler.

Yaklaşık 5 gün süren gezi sonrası, Çanakkale gezisinden dönen KAYMEK öğrencilerinden Hayrunnisa Tamer, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çanakkale’ye gittik. Milli mücadele ruhunu hissettiğim günlerden birisi oldu. Şehitlerimizi ziyaret etmiş bulunduk, ruhlarına Fatiha okuduk. Güzel zaman geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mervenur Öztürk isimli öğrenci ise, “Çanakkale gezimizden geldik. Çok anlamlı tarihi bir yerdi, gezip görmek de nasip oldu. Bizim için çok duygusaldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, KAYMEK’te görevli olan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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