Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Ersoy'u ağırladığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Ersoy'u ağırladığı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer yandan Cumhur İttifakı ile uyum kültürü içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliği ve Kayseri’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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