Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafının her zaman yanında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Kayseri Yeşilmahalle Semt Pazarı’nı ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu hizmetlerde vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine de ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Büyükkılıç, bu kez Kocasinan ilçesi Kayseri Yeşilmahalle Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar Yeri’nde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı.

Pazarda karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca pazarda tezgâhın başına geçen Büyükkılıç, satış yapan esnafa hem yardım etti hem de vatandaşın isteklerini dinledi.

Vatandaşın talep ve önerilerini yerinde dinleyip, çözüm üreten Başkan Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak hizmet sevdasında olduğumuz hemşehrilerimizle her zaman yan yanayız. Esnaf ve sanatkârlarımızın daima yanlarındayız. Yeşilmahalle Semt Pazarı’nı ziyaret ederek, buradan alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlarımızla ve pazarcı esnafımızla keyifle sohbet ettik. Rabbim helalinden bol kazançlar versin” diye konuştu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç’a pazar yeri ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çifçi, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da eşlik etti.