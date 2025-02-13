Başkan Büyükkılıç'tan Berat Kandili mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi bu müstesna gecenin acı, gözyaşı ve üzüntü içerisinde olan mazlumların yüzünde tebessüm oluşturmasını, işgal ve savaşların sona ermesini temenni ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, rahmeti, merhameti ve şanı yüce olan yaratıcının cömertliğine sığınılacak Berat Gecesi’nin güzelliklerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu gecede inananlar olarak derin bir muhasebe ve İslam âleminin huzurlu yarınlara kavuşmasına dair dua ve niyazın yanı sıra sorumluluk bilinciyle yeni bir başlangıç yapmanın gayretinde olalım” diye konuştu.

Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmaya da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Ellerin boş çevrilmeyeceği böylesine kıymetli mübarek bir gecede, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hâkim olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Millet olarak gösterdiğimiz, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini şehrimizde de yaşıyoruz hamdolsun. Ülkemizin, şehrimizin, İslam âleminin birlik, beraberlik ve dayanışmasının daha da güçlenerek artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri başta olmak üzere tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ederek, “Mübarek Berat Kandili’nin şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.