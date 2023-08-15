Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'nı ziyaret ederek, Kayserilileri bu özel mobil müzeyi görmeye davet etti.

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  • 15.08.2023 14:44
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:14
Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nı ziyaret ederek, Kayserilileri bu özel mobil müzeyi görmeye davet etti.

Çanakkale Savaşları’nın tarihin en şanlı zaferleri olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye turuna çıkan ve Kayseri Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Zeynel Abidin Türbesi yanında yer alan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti. Çanakkale kahramanlarının canı pahasına mücadele ettiğine ve Çanakkale’de verilen mücadeleyi unutturmayacaklarına işaret eden Büyükkılıç, Kayserilileri bu özel mobil müzeyi görmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Çanakkale’ye gidip, o toprakları göremeyen vatandaşlar için mobil müzenin bütün illeri gezdiğini belirterek, bu müzenin Çanakkale’deki o yaşanmışlıkları, savaşla ilgili materyalleri vatandaşlarımızın görmesini sağladığını ifade etti.

Mobil müzeyi gezen Büyükkılıç, yetkililerden müze hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, ücretsiz gezilebilen bu müzede, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milleti’nin tarihte eşine rastlanmayacak büyük bir destan yazdığı Çanakkale zaferlerinin, farklı temalarda ve materyallerde anlatıldığını söyledi.

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İHA

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