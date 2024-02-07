Başkan Büyükkılıç'tan Esenyurt Semt Pazarı'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde bulunan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte çeşitli iş alanlarında faaliyet gösteren esnafla sık sık bir araya gelerek taleplerini bizzat dinlemeye ve çözüm için anında gerekli adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde bulunan semt pazarını ziyaret etti.

Büyükkılıç’a pazar yeri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık eşlik etti.

Pazarcı esnafı tarafından ‘hoş geldiniz başkanım’ sözleri ile karşılanan Başkan Büyükkılıç’ı vatandaşlar da sevgi ve ilgi ile karşıladı.

Pazar yeri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “6 Şubat asrın felaketi olan depremin yaşandığı, 50 bin canımızın maalesef rahmetli olduğu tabi ki 10 binlerce insanın yaralandığı böyle bir tablonun yıl dönümü. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar temenni ediyoruz. Takdir edersiniz ki 6 Şubat döneminde Kayseri’miz adeta rahmet oldu yağdı. Adıyaman’ıyla, Maraş’ıyla, Hatay’ıyla nerede ihtiyaç varsa oralara imkânlarını seferber etti” diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm İslam âleminin ve Kayserililerin Miraç Kandili’ni de tebrik ederek, “İnşallah Berat Gecelerine ardından Kadir Gecelerine, Ramazan ayına ve bayramlarına huzur içinde erişmeyi temenni ediyorum. Bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize minnet duyuyorum. Onlar bizim gururumuz, bizler de gece demeden, gündüz demeden onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Esenyurt pazarının bereketli olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafına Cenab-ı Allah’tan helalinden bol rızık duasında bulunarak tüm Kayserililere de sağlıklı hayırlı günler temenni etti.

Büyükkılıç, özellikle çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenerek gençlere Kayserispor atkısı ve sinema bileti hediye etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederken, pazarcı esnafı da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayarak, onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.