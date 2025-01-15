Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu öğrencilerinden vergi bilinci ziyareti

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Furkan Soyçopur'un önderliğinde düzenlenen yarışma, öğrencilerin tüketici hakları ve vergi bilincini artırmayı hedefliyor. Yarışmada başarılı olan Cemile Tuana Çakas, Anıl Burak Yeltekin, Yiğit Doğan, Tuğçe Ballı ve Mahmut Bayar, Kayseri İl Defterdarı İbrahim Kaya ile bir araya gelerek projeleri hakkında sohbet etme fırsatı buldular.

Proje Koordinatörü Furkan Soyçopur, öğrencilerin başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Tüketici hakları yaşamımızın bir parçası. Öğrencilerimiz, yazılı ve mülakat aşamalarında başarılı olarak dereceye girdiler. İl Defterdarımızın kabulü, öğrencilerin motivasyonunu ve heyecanını artırdı" dedi.

Öğrenciler, vergi dairesinde yoklama, sicil, takip ve icra servislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bu ziyaret, gençlerin vergi bilinci kazanmaları ve gelecekte bilinçli bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşıyor.