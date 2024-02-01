Başkan Büyükkılıç'tan İHH'ya ziyaret

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İHH İnsani yardım Derneği Yönetimi ve Başkanı Ali Amzıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İHH İnsani Yardım Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve İl Başkanlığı yönetimi eşlik etti.

“Epey Gayretler ve Çalışmalar Var”

İHH İnsani Yardım Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ali Mazıcıoğlu ve yönetimiyle istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, asrın felaketi depremler sonrası yapılan çalışmaların ve sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, “Epeyce mesafe alındı. Büyük bir alanda mikro bölgeleme anlamında tarama ve röntgenini çekiyoruz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapıyoruz. Yapı stoklarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Epey gayretler ve çalışmalar var. Yeni dönemde inşallah akademi şeklinde uygulamaları da içerecek bir afet merkezi projemiz var. Onları hayata geçireceğiz. Sizlere de bu manada hem ihtiyaç olacak hem de desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı İl Başkanı Ali Mazıcıoğlu da 40 kişilik bir ana ekipleri olduğunu, deprem sonrası 100 kişilik daha müracaat olduğunu, eğitimlerin sürdüğünü anlattı.

