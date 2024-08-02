Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yerli ve yabancı turistleri gerek Anadolu kültürünü gerekse kendine özgü kültürünü sergileyen, doğası ile kadim tarihi unsurları, coğrafi değerleri, gastronomisi ile turizm cenneti bir şehir olan Kayseri’ye davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde turizm ve tatil destinasyonları arayan yerli ve yabancı turistleri Kayseri’ye davet etti. Başkan Büyükkılıç; ülkenin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan, İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in de bulunduğu bu kentin doğal güzelliklerini ve yöresel tatlarını keşfetmek için turistleri Kayseri’ye davet etti. Tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan Kayseri’nin gerek Anadolu kültürünü gerekse kendine özgü kültürünü sergileyen, gastronomisi ile turizm cenneti bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, turistlere seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her tarafından tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’mizde turizmin hemen her türüne rastlanıyor. Başta ülkemizin incisi Erciyes’imiz olmak üzere dünyanın en büyük ikinci şelalesi Kapuzbaşı Şelalelerimiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Koramaz Vadimiz, Aladağlar-Hacer Ormanlarımız, balon turizmi yapılan Soğanlı Vadimiz, kuş cenneti Sultan Sazlığımız diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karum’umuz, Kayseri Kalemiz, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanı’mız, Kapalı Çarşı’mız sizleri bekliyor.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, geleneksel mutfağı ile Türkiye’nin görülmeye değer şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu tarihi ve doğal güzelliklerimizden kaynaklı çok çeşitli gastronomi-kültür değerlerimiz olmak üzere saymakla bitmez, gezmekle tükenmez, istifade etmeyle sonu gelmez” dedi. İncesu Örenşehir bölgesindeki İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldığını ifade eden Büyükkılıç, kazı çalışmalarında Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin dünyada kendisinden söz ettireceğini belirtirken, dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin de kazılarda ortaya çıkmaya devam ettiğini ifade etti. Öte yandan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin binlerce yıllık tarihi ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginlik ile çeşitliliğini gerek diğer şehirlere gerekse ülkelere tanıtmak için özel gayret gösterdiklerini, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi olan cbs.kayseri.bel.tr web sitesinde Kayseri Turizm Haritası’nı yenilediklerini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri’nin Sıra Dışı Turizm Rehberi’ olarak nitelendirilen ‘kayseri.com.tr’ adresinin de Kayseri’de gezip görülecek yerlerin, tadılacak harika lezzetlerin, gezme rotalarının ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzelliklerin yer aldığı turizm portalı olarak, kentin turizm adresi olduğunu sözlerine ekledi.