Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere 'ulaşım indirimi' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşımda 11,25 TL'ye kullandıkları kontaksız öğretmen kartlarında yüzde 20 indirime gittiklerini açıklayarak, bakanlık ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin bu kartı 9 TL'ye kullanabilecekleri müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere 'ulaşım indirimi' müjdesi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşımda 11,25 TL’ye kullandıkları kontaksız öğretmen kartlarında yüzde 20 indirime gittiklerini açıklayarak, bakanlık ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin bu kartı 9 TL’ye kullanabilecekleri müjdesini verdi.

Anadolu’nun lider şehri Kayseri’nin sporda, kültürde, bilimde, turizmde güçlü tutmaya her zaman özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve ulaşım alanında da aynı özveri ve gayreti sürdürüyor. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda eğitim ve öğretimin birer kahramanları olan ve geleceğimiz olan öğrencileri yetiştiren öğretmenlerimize ulaşım alanında indirim müjdesi verdi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kıymetli öğretmenlerimizin, daha önce toplu ulaşımda 11,25 TL’ye kullandıkları kontaksız öğretmen kartlarında indirime gittik. Öğretmenlerimiz, öğretmen kartlarını 9 TL’ye kullanacaklar” dedi.

Bu kararın, sadece kamuda çalışan öğretmenlere değil, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz için de geçerli olması yönünde talimat veren Büyükkılıç, “Onurlu ve kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğini icra eden, meslek hayatları boyunca da sayısız insanın hayatına dokunarak ülkemize ve insanlığa kazandıran öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Öğretmenlerimize minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi
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