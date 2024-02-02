Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörleriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında da kentte önemli çalışmalar yaparken, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla istişare toplantılarını da sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile bir araya gelerek, üniversite ve öğrenci dostu şehir Kayseri’miz üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a ‘Millet Bahçesi’ teşekkürü

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı’nda vatandaşlarla ve öğrencilerle de sohbet etti. Kayseri’ye şehir dışından gelen bir öğrenci, Millet Bahçesi’nin ne kadar güzel olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'1. Deprem Farkındalık Paneli' düzenlendi.
‘1. Deprem Farkındalık Paneli’ düzenlendi.
Cihannüma Derneği'nden 'Bir Derdimiz Var' konferansı
Cihannüma Derneği'nden 'Bir Derdimiz Var' konferansı
Fatih Üzüm: 'Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz'
Fatih Üzüm: 'Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Modernliği ve ilerlemeyi bir gardırobun iki kapağı arasına hapsettiler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Modernliği ve ilerlemeyi bir gardırobun iki kapağı arasına hapsettiler”
Bakan Özhaseki, ameliyat sonrası, aynı tempoyla görev başında
Bakan Özhaseki, ameliyat sonrası, aynı tempoyla görev başında
Başkan Büyükkılıç'tan İHH'ya ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan İHH'ya ziyaret