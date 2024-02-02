Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında da kentte önemli çalışmalar yaparken, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla istişare toplantılarını da sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile bir araya gelerek, üniversite ve öğrenci dostu şehir Kayseri’miz üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a ‘Millet Bahçesi’ teşekkürü

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı’nda vatandaşlarla ve öğrencilerle de sohbet etti. Kayseri’ye şehir dışından gelen bir öğrenci, Millet Bahçesi’nin ne kadar güzel olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti.